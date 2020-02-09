مذبحة الهرم.. مفاجآت جديدة في واقعة مقتل أسرة كاملة.. "الأب مديون"



واستمعت النيابة لأقوال الطفل الناجي من الواقعة، وأفاد أنه كان نائمًا بغرفته الكائنة بعيدًا عن غرفة والدته، وعندما استيقظ وجد والدته مقتوله، ولم يعثر على والده وأخته، فبدأ بالصراخ، حتى سمعه أحد قاطني العقار، وذهب مسرعًا له هو وعدد من الجيران، ووجدوا الأم مقتولة، وبالبحث عن الأب وجدوه هو والرضيعة بالمنور.

أفاد مصدر بالنيابة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل أسرة كاملة بحدائق الأهرام، الذي أسفر عن مقتل الأم مخنوقة، وعثر على الأب ونجلته الرضيعة بمنور العقار، أن الأب كان صاحب مكتب استثمار عقاري، وكان يقوم بتوظيف مبالغ المواطنين مقابل بعض الأرباح التي يأخذها المواطنين، فيما جمع مبالغ مالية كبيرة منهم.وأضاف المصدر في تصريحاته إلى بوابة "الفجر"، أن قبل الواقعة بفترة قام بتوقف عن سداد الأرباح لهم، نتيجة مروره بأزمة مالية، فقرر الاختفاء عن المواطنين إثر ملاحقتهم له.وتواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل زوجين ونجلتهما بمنطقة حدائق الأهرام، فيما تم استدعاء عدد من الجيران لسماع أقوالهم.