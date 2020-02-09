دبلوماسي سابق: السيسي أبرز فرص أفريقيا لجذب الاستثمارات إليها

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي كانت حافلة بالأنشطة والجهود سواء على الصعيد الإفريقي أو الدولي، من أجل وضع الفرص والتحديات الإفريقية أمام العالم وخاصة الدول الصناعية الكبرى والمانحة، والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.





وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن مصر ركزت خلال رئاستها للاتحاد على التداخل والتكامل بين كافة التحديات والفرص في القارة الإفريقية، ووجدنا أن الرئيس السيسي اهتم بإبراز الفرص المتاحة بالقارة على صعيد جذب الاستثمارات المباشرة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أجندة 2063، وإيجاد الاتساق اللازم بين خطط التنمية المحلية والإقليمية والدولية.



