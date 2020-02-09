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دبلوماسي سابق: السيسي أبرز فرص أفريقيا لجذب الاستثمارات إليها

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:55 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي كانت حافلة بالأنشطة والجهود سواء على الصعيد الإفريقي أو الدولي، من أجل وضع الفرص والتحديات الإفريقية أمام العالم وخاصة الدول الصناعية الكبرى والمانحة، والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن مصر ركزت خلال رئاستها للاتحاد على التداخل والتكامل بين كافة التحديات والفرص في القارة الإفريقية، ووجدنا أن الرئيس السيسي اهتم بإبراز الفرص المتاحة بالقارة على صعيد جذب الاستثمارات المباشرة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أجندة 2063، وإيجاد الاتساق اللازم بين خطط التنمية المحلية والإقليمية والدولية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أكبر انجاز يُسجل للرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي هو التوصل لاتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة قارية أفريقية، موضحًا أن مصر فازت بعضوية مجلس الأمن والسلم الذي يعتبر الأداء الأساسية للقارة الإفريقية للتعامل مع كافة القضايا المتعلقة بالأمن والسلم.
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الكلمات المفتاحية

حسين هريدي السيسي افريقيا أخبار مصر

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