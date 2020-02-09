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مبدئيا.. "قوى النواب" توافق على مشروع قانون "العلاوات الخمس"

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:54 م
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مجلس النواب
مجلس النواب
عبداللطيف هيبة
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وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير.

القانون يستهدف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأبدت الحكومة موافقتها أيضا على مشروع القانون.

وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومٌقدم مشروع القانون: إن التشريع يمس نحو 3.5 ملايين مواطن مستحقين لضم العلاوات الخمسة، وإنه تقدم بالمشروع  لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

ونوه بصدور قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتى 1-7-2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 172006.

ولفت إلى أنه بناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 172006، ولم يتم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات، رفعوا دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات.

واختتم بأنه تم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5 علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.
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الكلمات المفتاحية

مشروع قانون العلاوات الخمس السيسي البرلمان أصحاب المعاشات

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