حكم "تسييد" النبي في التشهد أثناء الصلاة

حكم قول "سيدنا" في التشهد أثناء الصلاة





يقول البعض عند قراءة التشهد " "اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد"، وهذا الجزء يختلف فيه البعض، ويختلف هذا الجزء عليه البعض بين الإباحة والتحريم في "تسيد" النبي الكريم.



