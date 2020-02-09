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حكم "تسييد" النبي في التشهد أثناء الصلاة
الأحد 09/فبراير/2020 - 01:04 م
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حكم قول "سيدنا" في التشهد أثناء الصلاة
يقول البعض عند قراءة التشهد ""اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد"، وهذا الجزء يختلف فيه البعض، ويختلف هذا الجزء عليه البعض بين الإباحة والتحريم في "تسيد" النبي الكريم.
وقال الشيخ محمد أبو بكر - من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وإمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضى الله عنها -، خلال برنامج "وبكرة أحلى" المذاع على شاشة فضائية "النهار"، إن البعض يُنكر تسيد النبي محمد في التشهد، علما بعدم وجود حديث واحد يثبت هذا الكلام، ولو افترضنا أنه يوجد فقد علمنا من شيوخنا الكبار اختيار الأدب في الحديث عن النبي المختار بقولهم "الأولى التزام الأدب في حق من علمنا الأدب".
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