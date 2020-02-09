أم تدهس طفلها وزوجها في جازان أثناء تعلمها القيادة

لقيت طفلة رضيعة مصرعها وأصيب والدها بكسور، بعد تعرضهما للدهس بسيارة تقودها والدة الطفلة أثناء وجودهم في شاطئ بيش للنزهة.



ووفقًا لصخيفة "عاجل" توفيت الطفلة في موقع الحادث بعد دهسها بالخطأ من قبل والدتها جراء فقدانها السيطرة على السيارة، بينما أصيب زوجها بكسور خطيرة.



ونقلت الحالتان (الأب والطفلة) إلى المستشفى، فيما نتج عن الحادث إصابة الأم بانهيار شديد.



وكشف متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي أنَّ غرفة العمليات تلقى البلاغ عند الساعة 8:41م.



ولفت إلى أنه على الفور تمَّ توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصولها وجدت شخصًا لديه إصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس، وتمَّ تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله لمستشفى بيش.



وأشار المتحدث إلى أنَّه تمَّ نقل طفلة رضيعة ممن تعرض لحادث الدهس إلى المستشفى قبل وصول الفرقة الإسعافية.



الهلال الأحمر السعودي:

هي جمعية الإسعاف الخيري الأولى لتقديم الخدمة الطبية الاسعافية بالمملكة العربية السعودية. تأسست سنة 1353 هـ.



نشأة الخدمات الاسعافية الطارئة بالمملكة

في العام 1353هـ ولدت فكرة إنشاء جمعية الإسعاف الخيري بالمملكة، كأولِ تنظيمٍ حكومي لتقديم الخدمة الطبية الاسعافية بالمملكة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم والخدمات الطبية الاسعافية الطارئة تتنقل خلال مراحل التطور والبناء التي واكبت النهضة التي تشهدها المملكة في كافة جوانبها الصحية والتعليمية.



جمعية الهلال الأحمر والحج

أُنشئت جمعية الهلال الأحمر في عهد الملك عبدالعزيز عام 1345هـ تحت اسم جمعية الإسعاف الخيري، وقامت بتوفير كافة الأسعافات الأولية وسيارات الأسعاف لخدمة الحجاج والمصابين في حوادث المرور، وفي عام 1383هـ أمر الملك عبدالعزيز آل سعود من خلال المرسوم الملكي الذي يحمل رقم م14 وبتاريخ 12 ربيع الثاني 1386هـ بتحويلها إلى مؤسسة عامة أسمها جمعية الهلال الأحمر السعودية، وكانت المهام الرئيسية لجمعية الهلال الأحمر السعودي تقديم الخدمات الصحية الطبية لحجاج بيت الله الحرام ورعايتهم صحيًا بالتعاون مع الإدارات المختصة، وتقدم جمعية الهلال الأحمر خدماتها للحجاج من خلال 109 مراكز إسعافية، وقد انتشرت في مواقع استراتيجية في أماكن تواجد الحجاج، والتي تتطلب توفر الخدمات الطبية والإسعافية في أماكن عبور الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فعلى سبيل المثال خلال موسم حج عام 1418هـ بلغت الخدمات الإسعافية 17،515 خدمة، منها 13،803 حالات مرضى تم تقديم الخدمة لهم، ونقلوا إلى المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، ومنها 3،14 حالة تم إسعافها في الموقع، و568 حالة قامت بمراجعة مراكز إسعاف الجمعية لتلقي الإسعافات الأولية دون الحاجة إلى النقل للمستشفيات.