مذبحة الهرم.. ننشر اعترافات الناجي الوحيد من مقتل أسرته بالجيزة



فيما أمرت، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح ٣ جثث عثر عليهم مقتولين، بمنطقة حدائق الأهرام، وكتابة تقرير واف، فيما انتدبت الأدلة الجنائية لرفع البصمات، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن تم العثور على جثة الزوجة بداخل الشقة، فيما عثر على جثة الطفلة والأب بالمنور الخاص بالعقار.



وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على 3 جثث داخل شقة بحدائق الأهرام، فانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث لـ3 أشخاص من أسرة واحدة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.

تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل زوجين ونجلتهما بمنطقة حدائق الأهرام، فيما تم استدعاء عدد من الجيران لسماع أقوالهم.واستمعت لأقوال الطفل الناجي من الواقعة، إذ أفاد أنه كان نائمًا بغرفته الكائنة بعيدًا عن غرفة والدته، وعندما استيقظ وجد والدته مقتوله، ولم يعثر على والده وأخته، فبدأ بالصراخ، حتى سمعه أحد قاطني العقار، وذهب مسرعًا له هو وعدد من الجيران، ووجدوا الأم مقتولة، وبالبحث عن الأب وجدوه هو والرضيعة بالمنور.وتبين من مناظرة النيابة للجثامين أن الأب والأم في عقدهما الثالث من العمر، والطفلة رضيعة تبلغ من العمر ٧ شهور، وتبين أن الأب مصاب بكسور مختلفه بجسده، بالإضافة إلى نزيف داخلي، والطفلة مصابة بتهشم بالجمجمة، وجثة الأم مصابة بآثار خنق وطعنة.