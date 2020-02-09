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اليوم.. "دفاع البرلمان" تناقش مشرع قانون معاشات القوات المسلحة

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:28 م
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كمال عامر
كمال عامر
الشيماء مدحت
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عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعين اليوم الأحد، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

كما ناقشت مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013، بشأن إنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، جاء ذلك في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.
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الكلمات المفتاحية

معاش تقاعد القوات المسلحة

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