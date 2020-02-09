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عاجل.. ننشر أسماء ضحايا المذبحة الأسرية بالهرم

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:27 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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حصلت "الفجر" على أسماء قتلى المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام، اليوم الأحد، وهم: "أشرف صالح محسن، 45 سنة، صاحب شركة مقاولات، إيمان محمد محمود، 34 سنة، دبلوم تجارة، نجوي أشرف 7 شهور".

كانت معاينة رجال مباحث الجيزة لجثث مذبحة حدائق الأهرام، قد كشفت أن الزوجة عثر عليها مخنوقة، فيما عثر على جثة الزوج ورضيعته ملقاه من بلكونة تطل على المنور، وتبين أن الجثتين مهمشتين الرأس ووجود كسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وقال الطفل الناجي من مذبحة حدائق الاهرام، "أدهم"، البالغ من العمر 9 سنوات، خلال التحقيقات معه: "كنت نايم.. وصحيت لقيت ماما مقتولة".

فيما كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن مفاجآت جديدة حول واقعة مذبحة حدائق الأهرام، وتبين أن الطفل الناجي من الجريمة، والطفلة المعثور على جثتها، أخوات من الأم، والزوج المعثور على جثته والدها

وأضاف المصدر ذاته أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الزوجة داخل الشقة، والزوج وطفلة رضيعة عمرها 7 شهور ملقاة بالمنور.

وأوضح المصدر أن شاهد عيان على الحادث، قال إنه لدى نزوله من شقته بالعقار محل الجريمة، في طريقه إلى محل عمله، فوجئ بطفل يخبره بقتل والدته داخل الشقة، وبالدخول صحبته عثر على جثة والدته، ما دفعه إلى الاستنجاد بالأهالي وإبلاغ الشرطة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على 3 جثث داخل أحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق القسم.
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