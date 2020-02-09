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السيسي يهنئ رئيس وزراء إثيوبيا بحصوله على جائزة نوبل للسلام

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:24 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، لحصوله على جائزة نوبل للسلام.

وناشد "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 33 بأديس أبابا، اليوم الأحد، جميع حضور القمة الأفريقية، بتقديم التحية والتهنئة له.

ويشارك قادة دول أفريقية في قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والثلاثين التي تنعقد اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي تركز على الأمن حيث من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.

وستشهد القمة انتقال رئاسة المجموعة من مصر إلى جنوب أفريقيا.

وحضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القمة، التي من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.
وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الأفريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقه والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.
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الكلمات المفتاحية

نوبل القادة الأفارقة إثيوبيا

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