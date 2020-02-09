أول ظهور لـ"كمامات الكورونا" في مدارس بني سويف

شهدت اليوم بعض المدارس الخاصة بمحافظة بني سويف، حرص عددًا من التلاميذ على ارتداء كمامات على الوجه، تغطي منطقتي الأنف والوجه، كظاهرة جديدة بالمحافظة، تزامنًا مع إنتشار وباء كورونا الجديد في عدد من الدول.



وانتظمت الدراسة في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني "الترم الثاني" للعام الحالي، بجميع مدارس المحافظة "بكامل طاقتها" في 2183 مدرسة، التي تستقبل ما يقرب من 800 ألف طالبًا وطالبة مختلف المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، سير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، حيث شدد المحافظ على ضرورة متابعة انضباط جميع المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع أية مخلفات ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيطها، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.



وكلف المحافظ وكيل الوزارة بمتابعة الالتزام بخطة الإشراف اليومي طوال اليوم الدراسي، وضرورة الالتزام بمتابعة الإشتراطات الصحية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، بجانب تفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس، حيث تم التأكيد على المعلمين ومديري المدارس بحضور طابور الصباح وتحية العلم، وتفعيل دور الإذاعة المدرسية في توصيل المعلومات الصحيحة للتلاميذ بطريقة سهلة وميسرة.

