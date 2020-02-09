سعر اليورو اليوم الأحد 9-2-2020 مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم





استقر سعر اليورو اليوم الأحد 9-2-2020 مقابل الجنيه المصرى، حيث بلغ متوسط سعر اليورو اليوم نحو 17.23 جنيه للشراء، و 17.42 جنيه للبيع، بحسب اخر بيانات البنك الاهلى المصري.





سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري





سعر اليورو فى البنك المركزى نحو 17.28 جنيه للشراء، و17.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.23 جنيه للشراء، و17.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.24 جنيه للشراء و17.42 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.21 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.27 جنيه للشراء، و17.41 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامي نحو 17.30 جنيه للشراء، و17.42 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 17.26 جنيه للشراء، و17.41 جنيه للبيع.





سعر اليورو العالمي

هبط سعر اليورو لأدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي بعد أن سجل الناتج الصناعي الألماني أكبر تراجع له في عشر سنوات في ديسمبر إلى جانب دفعة جديدة من بيانات التوظيف القوية في الولايات المتحدة والتي شجعت المستثمرين على شراء الدولار.







