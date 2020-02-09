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أسعار الخضراوات اليوم الأحد 9-2-2020.. ا"لبصل" يصل إلى 8 جنيهات
الأحد 09/فبراير/2020 - 11:26 ص
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أسعار الخضراوات اليوم
واصلت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 5-2-2020 استقرار بأسواق الجملة والقطاعي، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة حالة استقراره من حيث العرض والطلب وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي بجسب التحديثات الأخيرة لسوق العبور:
أسعار الخضراوات
تراوحت أسعار الطماطم بين 2 – 5 جنيهات.
تراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات.
تراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6-10 جنيهات.
تراوح كيلو البصل 4 - 8 جنيهات.
تراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات.
تراوحت الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 4-6 جنيهات.
تراوح سعر الكوسة 9-12 جنيهات للكيلو.
تراوح سعر الخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو.
تراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات.
تراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها.
تراوح سعر الملوخية بين 4-5 جنيهات.
تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها.
تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها.
تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.
تراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.
تراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها.
تراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات.
أسعار الفاكهة
سجل سعر البرتقال 5 جنيهات للكيلو.
سجل سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو.
سجل سعر الموز 8 جنيهات للكيلو.
سجل سعر الفراولة من 8 -12 جنيها للكيلو.
سجل اليوسفي ما بين 2.5 - 5 جنيهًا للكيلو.
بلغ سعر كيلو الرمان ما بين 5- 10 جنيهًا للكيلو.
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