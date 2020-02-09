أسعار الخضراوات اليوم الأحد 9-2-2020.. ا"لبصل" يصل إلى 8 جنيهات

أسعار الخضراوات اليوم





واصلت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 5-2-2020 استقرار بأسواق الجملة والقطاعي، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة حالة استقراره من حيث العرض والطلب وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي بجسب التحديثات الأخيرة لسوق العبور:





أسعار الخضراوات





تراوحت أسعار الطماطم بين 2 – 5 جنيهات.

تراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات.

تراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6-10 جنيهات.

تراوح كيلو البصل 4 - 8 جنيهات.

تراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات.

تراوحت الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 4-6 جنيهات.

تراوح سعر الكوسة 9-12 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر الخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات.

تراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها.

تراوح سعر الملوخية بين 4-5 جنيهات.

تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها.

تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها.

تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.

تراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.

تراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها.

تراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات.





أسعار الفاكهة





سجل سعر البرتقال 5 جنيهات للكيلو.

سجل سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو.

سجل سعر الموز 8 جنيهات للكيلو.

سجل سعر الفراولة من 8 -12 جنيها للكيلو.

سجل اليوسفي ما بين 2.5 - 5 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الرمان ما بين 5- 10 جنيهًا للكيلو.











