Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الأحد 9-2-2020.. "المفروم" يبدأ من 100 جنيهًا

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:22 ص
Advertisements
أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم
Advertisements
أسعار اللحوم اليوم 
واصلت أسعار اللحوم اليوم الأحد 9-2-2020 استقرارهافي محلات الجزارة بالأسواق المحلية، بذلك تواصل الأسعار استقرارها خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي أخر تحديثات الأسعار خلال تعاملات اليوم وجاءت على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم الأحد 9-2-2020

تراوح سعر كيلو سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 و 130جنيها للكيلو.
سجل سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيه.
سجل سجلت أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها.
سجل سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.
 فيما سجل سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
 سعر الكبدة البلدي 110 جنيه.
سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه.
سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه.
سجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها.
 سجل سعر كيلو اللحم الضأن والكندوز ما بين 80-90 جنيها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

اسعار اللحوم في مصر اسعار اللحوم البلدي اليوم اسعار اللحم المفروم اسعار اللحم البلدي

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ نصف ساعة

"وحش" وولفرهامبتون يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 21 ساعة

ليفربول يتخلص من 3 لاعبين

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ يوم

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ يوم

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 21 ساعة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 23 ساعة

كريم شحاتة يتحدى مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 3 ساعات

نجم أستون فيلا يرفض ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

مفاجأة.. سواريز جديد على رادار برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

المذبحة الكبرى.. زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 22-1-2020 بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم الخميس 23-1-2020 في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم الخميس 30-1-2020 في السوق المحلي

أسعار اللحوم اليوم السبت 1-2-2020 في السوق المحلي

أسعار اللحوم اليوم الأحد 2-2-2020 في الأسواق المحلية

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 3-2-2020 في السوق المحلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

08:37 ص

ليفربول يتخلص من 3 لاعبين

10:18 ص

"وحش" وولفرهامبتون يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

10:52 ص

المذبحة الكبرى.. زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status