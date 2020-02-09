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أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 9-2-2020.. البيض الأبيض بـ37 جنيهًا

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:56 ص
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اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
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أسعار الدواجن اليوم 
استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 9-2-2020  في السوق المحلى وتشهد أسعار الدواجن حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الدواجن اليوم وجاءت على النحو التالي:


أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 

تراوح سعر كيلو اللحم الأبيض ما بين 24  إلى 27 جنيه، وتراوح سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 30 إلى 35 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 30 إلى 35 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 38 إلى 40 جنيه.


كما سجل كيلو الاوراك 31 جنيها، فيما سجل كيلو البانية 65 جنيها، بينما سجل كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، وسجل كيلو الأجنحة 17 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت والبيض اليوم 

وبالنسبة لأسعار البيض والكتاكيت سجل كتكوت ابيض تسمين09.00 جنيهًا، بينما سجل كتكوت بلدى03.10 جنيهًا، وسجل بط بكينى فرنساوى07.70 جنيهًا، وبط مسكوفى16.50 جنيهًا


وسجل كرتونة بيض أبيض 37  جنيهًا، فيما بلغ كرتونة بيض احمر 37 جنيهًا، كما بلغ كرتونة بيض بلدى 42  جنيهًا

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