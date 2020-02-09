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في أول أيام الدراسة.. حضور متوسط لطلاب المدراس في بورسعيد

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:06 ص
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بوابة الفجر
محمد عزام
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انتظمت العملية التعليمية داخل مدارس بورسعيد، اليوم الأحد، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، بحضور متوسط للكثافة الطلابية بالمحافظة.

وحرص أولياء أمور الطلبة والطالبات، على ذهاب أبنائهم للمدارس، بينما عكف آخرون بسبب الطقس البارد في معظم أنحاء المحافظة.

وتشهد محافظة بورسعيد، حالة من الاستقرار بالمدارس وسط حالة من الاستنفار الصحي للزائرات الصحيات من المرور على التلاميذ وتوجيه بعض الإرشادات الطبية والوقائية لهم. 
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الكلمات المفتاحية

طلاب المدراس بورسعيد الفجر التعليم

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