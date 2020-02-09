Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليمن: حزب الإصلاح يهدد الأمن القومي السعودي

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:05 ص
Advertisements
حزب الإصلاح
حزب الإصلاح
وكالات
Advertisements

كشفت مصادر يمنية، اليوم الأحد، ما وراء  التقارب التركي الإيراني القطري في الملف اليمني.

 

وقالت المصادر اليمنية، إن التقارب التركي الإإيراني يتركز على قاعدة تمكين الحوثيين شمالا، ودفع الإخوان باتجاه الجنوب لاسيما مناطق النفط والغاز في شبوة ومأرب وشمال حضرموت.

 

وتهدف هذه الاستراتيجية، في المقام الأول إلى خلق بؤر توتر دائمة لتهديد الأمن القومي السعودي، عبر الإخوان والحوثيين العدوين الأيديولوجيين لأنظمة الخليج.

 

وأشارت المصادر اليمنية، إلى أن المحسوبين على قطر – تركيا داخل الحكومة الشرعية تنفيذ اتفاق الرياض يعود إلى عدم انسجام  هذا الاتفاق مع التوجهات العامة للتنظيم الدولي الذي يحرص على فتح قنوات اتصال بحرية بين أنقرة ومناطق سيطرة الإخوان في اليمن عبر سواحل شبوة.

 

وتتمحور خطة التحالف الثلاثي حول ثلاثة مرتكزات أساسية، أولها يقوم على زيادة التنسيق الإخواني الحوثي المباشر على الأرض، والثاني المضي قدما -عبر أدوات تركيا وقطر في الحكومة اليمنية- في إرباك أداء التحالف إضافة إلى تركيز الحملة الإعلامية على الفصائل والمكونات الأخرى غير المنخرطة في استحقاقات التنسيق الثلاثي الذي يستهدف دول التحالف، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حزب الاصلاح اليمن السعودية الامن القومي

أخبار تهمك

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ 35 دقيقة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

مفاجأة.. سواريز جديد على رادار برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ يوم

ليفربول يتخلص من 3 لاعبين

منذ ساعة و 21 دقيقة

نجم أستون فيلا يرفض ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة

"وحش" وولفرهامبتون يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ يوم

المذبحة الكبرى.. زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

منذ أقل من ساعتين

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 3 ساعات

كريم شحاتة يتحدى مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

إخوان اليمن يتغازلون مع مليشيا الحوثي الإيرانية

برعاية تركيا وقطر.. طهران الطرف الذي لجأ إليه الإخوان والحوثي للتقارب

ليست قطر وتركيا وإيران بعيدة عنها.. لقاءات حوثية إخوانية سابقة مهّدت للتقارب

محلل سياسي يرصد توجهات ذراع الاخوان باليـمن امام دور الامارات والتحالف

تقارير دولية تأكد تورط قطر في تمويل الإخوان والحوثيين بهدف إعاقة دور التحالف العربي

قطر تحول اليمن لمستنقع من الارهاب والجنوب هو الهدف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

08:37 ص

ليفربول يتخلص من 3 لاعبين

10:18 ص

"وحش" وولفرهامبتون يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

10:52 ص

المذبحة الكبرى.. زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status