مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.12% بمستهل أولي جلسات الأسبوع









سوق دبي المالي





إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.12% خاسرا 3.43 نقطة ليصل إلى مستوى 2766.15 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك على رأسها بنك دبى الإسلامى ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي اليوم نحز 43 مليون سهم محققة ما قيمته 21.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 486 صفقة لعدد 24 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 11 سهما، واستقرت 3 أسهم.





وتراجعت 3 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم، حيث جاء على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.53%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.44%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 10.48%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.01%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.96%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.43%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة، بسوق دبي ، سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 10%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.19%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5.34%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.16%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم مليون ورقة بقيمة 6 ملايين درهم.