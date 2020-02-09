تعليم البحر الأحمر: وصول 100% من الكتاب المدرسي

أكد هشام منير مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن انتظام الدراسة بمدارس المحافظة تزامنًا مع إنطلاق الترم الثاني من العام الدراسى، لافتًا إلى أنه تم وصول %100 من الكتب المدرسية، مشيرًا إلى أنه تم توزيعها على المخازن المدرسية لتوزيعها على الطلاب بدأ من اليوم.





وأضاف مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم أيضا وصول 2397 جهاز تابلت جاري توزيعهم طبقا للخريطة الموضوعة.





وانطلق الفصل الدراسي الثاني، بجميع المدارس بمحافظة البحر الأحمر، التي يبلغ عددها 373 مدرسة في أنحاء المحافظة، وسط متابعة مستمرة من الإدارات التعليمية المختلفة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان التربية والتعليم بالبحر الأحمر.