تعليم الإسماعيلية: إجراءات احترازية للوقاية من "كورونا"

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، على التوعية الصحية والوقاية من أمراض الشتاء وفيروس "كورونا" وتطبيق إجراءات احترازية المتبعة، من خلال الزائرة الصحية إلى جانب الملصقات التي تم وضعها على جدران المدرسة.



جاء ذلك خلال تفقد مدير تعليم الإسماعيلية مدرسة 16 أكتوبر الإعدادية بنين التابعة لإدارة الشمال التعليمية، للتأكد من سير واستقرار العملية التعليمية، وكذلك تسلم الطلاب لكتب التيرم الثاني الدراسية، بالإضافة للانتهاء من تسليم أجهزة التابلت للطلاب الصف الأول الثانوي.



وشدد مدير تعليم الإسماعيلية على أهمية الانتظام بالدراسة وعدم الانسياق وراء الشائعات إلى جانب الاهتمام بالنظافة الشخصية إلى جانب تجنب التعرض لموجات البرد، واستمرت متابعات اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.

