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نجل سيدة عزبة الهجانة: والدتي تتلقى العلاج.. و"السيسي الله يباركله"

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:48 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال صابر، نجل سيدة عزبة الهجانة، إن واالدته تتلقى العلاج حاليا في مستشفى الجلاء العسكري، حيث أتت سيارة خاصة لنقل والدته للمستشفى في اليوم التالي للقاءها بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار "صابر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن والدته تعاني من الضغط، وخشونة في المفاصل، وآلام في الصدر، معقبا: "والدتي تخضع لرعاية طبية وفحوصات شاملة مثلما وجه الرئيس السيسي الله يباركله".

وعن توفير "محل" لهما كما وجه الرئيس، أوضح نجل سيدة عزبة الهجانة، أنهم أخبروهم أن يبقوا في مكانهم حتى يتم الانتهاء من تطوير المكان.
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الكلمات المفتاحية

مستشفى الجلاء العسكري سيدة عزبة الهجانة الفجر السيسي

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