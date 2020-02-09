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المرصد السوري: اشتباكات بين "قسد" والفصائل الموالية لتركيا في الحسكة

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:41 ص
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اشتباكات
اشتباكات
وكالات
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وقعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، بين قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور أم الكيف بريف تل تمر في محافظة الحسكة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

 

ونفذت الفصائل الموالية لتركيا، قصفًا صاروخيًا، على مواقع خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري بمنطقة أبو رأسين وطريق تل تمر – أبو رأسين في الحسكة.

 

وتزامن القصف مع مرور دورية عسكرية روسية قادمة من ربيعات نحو أبو رأسين، حيث سقطت قذائف بالقرب منها، ما أدى لإعطاب آلية روسية، كما تسبب القصف بسقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر قوات النظام.

 

ورصد المرصد السوري، في 3 فبراير، قصفًا مدفعيًا مكثفًا مصدره مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قرية أم الكيف بريف تل تمر الشمالي.

 

وأشار إلى وقوع قصف صاروخي مكثف نفذته القوات التركية على مناطق سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في محيط عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

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الكلمات المفتاحية

سوريا تركيا المرصد السوري اشتباكات

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