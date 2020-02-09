أسعار العملات اليوم الأحد 9-2-2020 في البنوك المصرية





أسعار العملات اليوم





واصلت أسعار العملات اليوم الأحد 9-2-2020 استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، وكانت اسعار العملات شهدت حالة من الاضطراب مقابل الجنبه المصري حيث تراجع الدولار مقابل الجنبه خلال تعاملات اليومين الماضيين وننشر فيما يلي أسعار العملات اليوم وجاءت على النحو التالي:





أسعار العملات اليوم الأحد 9-2-2020





أولا.. سعر الدولار اليوم





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.





أسعار العملات الأجنبية

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرية 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصرى اليوم نحو 20.55 جنيه للشراء، 20.75 جنيه للبيع.





أسعار العملات العربية اليوم

سجل سعر الريال السعودى اليوم نحو سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، و سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم نحو 51.60 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.



