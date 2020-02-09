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الأرصاد الجوية تحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم في بيان تفصيلي

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:58 ص
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مناطق سقوط الأمطار
مناطق سقوط الأمطار
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حددت الأرصاد الجوية، مناطق سقوط الأمطار اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020، في بيان تفصيلي صادر عن الهيئة.

وقالت الأرصاد الجوية إن الأمطار تتساقط على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن البلاد يسودها اليوم، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مع نشاط الرياح على كل الأنحاء، مما تؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 10 16

شبين الكوم 10 16

طنطا 09 15

دمنهور 10 16

الإسكندرية 11 16

بلطيم 10 15

مطروح 09 15

السلوم 07 15

بورسعيد 10 16

دمياط 10 16

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 07 17

السويس 09 17

العريش 09 15

رفح 10 15

رأس سدر 12 18

نخل 07 15

طابا 09 16

كاترين 01- 10

الطور 11 19

شرم الشيخ 13 20

الغردقة 11 21

مرسى علم 12 20

الفيوم 09 17

بني سويف 09 17

المنيا 07 17

أسيوط 06 17

سوهاج 08 18

قنا 09 19

الأقصر 09 19

أسوان 10 20
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