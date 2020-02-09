تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام أوساسونا في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".



ويخوض ريال مدريد اختبارًا هامًا في الخامسة من مساء اليوم الأحد حيث يتطلع الفريق الملكي لتحقيق الفوز والاستمرار في صدارة ترتيب المسابقة.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-



حراسة المرمى : كورتوا



خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي



خط الوسط : كاسيميرو - كروس - فالفيردي - إيسكو



خط الهجوم : كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور.