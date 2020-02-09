وكيل صحة الغربية: لا توجد لدينا حالة مصابة بكورونا

وأشار "حميدة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الحالة القادمة من السعودية يوم 6 فبراير، ولم يسبق له السفر إلى الصين، أو أي منطقة موبوءة بالمرض، موضحا أنه الحالة مصابة بالتهاب رئوي.



ونوه بأن المحافظة خالية تماما من وجود أي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا.



كشف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، حقيقة ما تردد بشأن وجود حالة اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا في مستشفى حميات طنطا، موضحا أن كل ما يثار مجرد شائعات، وأن الحالة ليس لها علاقة بفيروس كورونا على الإطلاق.