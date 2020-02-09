"رويترز": مقتل عسكريين أمريكيين في هجوم بأفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، مقتل عسكريين أمريكيين اثنين، وإصابة ستة آخرون عندما قام شخص يرتدي زي القوات الأفغانية بإطلاق النار عليهم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل سوني ليجيت، في بيان، إن الحادث الذي وقع في إقليم ننكرهار، حدث بعد عودة قوة أمريكية أفغانية مشتركة من "مهمة رئيسية لمكافحة التمرد".

وأضاف: "ما زلنا نجمع المعلومات والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف في الوقت الحالي".

وقد أفادت مصادر، بتوقف المفاوضات بين ممثلي حركة "طالبان" والولايات المتحدة في الدوحة لمدة يومين.

وأشار مصدر قريب من العملية لوكالة "رويترز"، إلى أن إيقاف المحادثات تم للتشاور حول كيفية التغلب على العقبات التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

وبدأت المفاوضات بين الجانبين في الدوحة في العام الماضي، لكنها توقفت مرتين على الأقل بعد هجمات لطالبان ضد القوات الأمريكية في سبتمبر، وديسمبر.