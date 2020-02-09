موعد مباراة باريس سان جيرمان اليوم| مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم 9-2-2020 بالدوري الفرنسي

يستعد نادي باريس سان جيرمان نظيره نادي ليون على ملعب بارك دي برانس في الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي.

يسعى باريس لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية في مواجهة قوية قبل العودة إلى مباريات دوري أبطال أوروبا.

ويحتل باريس المركز الأول برصيد 58 نقطة، بينما يحتل ليون المركز 8 برصيد 33 نقطة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون:

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون:

beIN Sports HD 6

Canal + France

Ring.bg

باريس سان جيرمان الساعة 10 علي قناة 6