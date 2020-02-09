عمرو أديب يرقص على أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش (فيديو)





تفاعل الإعلامي عمرو أديب، مع المطربان حسن شاكوش و عمر كمال بعد أدائهما أغنيتها الشهيرة "بنت الجيران"، حيث استقبل أديب الأغنية بالرقص على الهواء مباشرة.





وأشار شاكوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه تفاجأ بالنجاح العالمي للأغنية بعد احتلالها تريند رقم 2 على موقع الموسيقى ساوند كلاوند.



وعبر الإعلامي عمرو أديب، عن إعجابه الشديد بكوبليه "بهوايا إنتي قاعدة معايا"، مضيفًا: "عجبتني أوي الحتة دي".







