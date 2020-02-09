كريم شحاتة يتحدى مرتضى منصور

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لا يملح حق إقالته من قناة النادي الرسمية لأنها ملك لشركة إعلام المصريين.









وقال شحاتة في تصريحات تليفزيوينة: "مرتضى منصور كان دائم التوجيه لي برسائل يومية للحديث في أمور معينة دون غيرها لكن كنت أرفض ذلك.. مرتضى طلب مني عدم الحديث عن حلمي طولان في قناة النادي".









وأضاف: "إعلام المصريين أبلغوني أن أعمل وفقًا لطريقتي ولا علاقة لي بما يطلبه مرتضى منصو.. أنا متعاقد مع شركة إعلام المصريين وليس رئيس الزمالك، والمسؤولين في الشركة أكدوا لي أنني مستمر في عملي بالقناة".









كان مرتضى منصور قد أعلن رحيل كريم حسن شحاتة من تقديم برنامج "زملكاوي" الذي يبث عبر قناة الزمالك.