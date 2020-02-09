الزمالك يتحدى الإسماعيلي في الحلقة الأولى من مسلسل "فبراير"

يحل نادي الزمالك ضيفًا على الإسماعيلي في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري.





وجمع الزمالك 28 نقطة ليحتل بهم المركز الثالث في الترتيب بينما الإسماعيلي حصد 21 نقطة ليحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري.





ويدخل الزمالك موقعة ولاد العم ضد الإسماعيلي بشعار الفوز مع باتريس كارتيرون المدير الفني في اللقاء الأول من مباريات فبراير النارية حيث يواجه الأهلي مرتين والترجي التونسي 3 مرات في بطولات مختلفة.





ويأمل الزمالك في الفوز على الإسماعيلي من أجل الوصول إلى المركز الثاني في الدوري إذا استطاع التغلب على المقاولون في اللقاء المؤجل بينهما.





أما الإسماعيلي مع مدربه ديديه جوميز فيرغب في المضي قدمًا نحو أحد المركزين السادس أو السابع، حسب فارق الأهداف مع سموحة الذي يمتلك 24 نقطة.