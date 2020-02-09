نجم باريس سان جيرمان يفجر مفاجأة سارة لجماهير فريقه



أوضح بابلو سارابيا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، أنه لا ينوي الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.





تصريحات سارابيا في المؤتمر الصحفي

وصرح سارابيا خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "سعيد بتواجدي في صفوف النادي الباريسي، لم أتأقلم بنسبة 100% لكني أحتاج وقتا للانسجام، أفكر فقط في المشاركة بالمباريات ومساعدة فريقي، لا أريد الرحيل عن الفريق، ولا أفكر في ذلك".



وقال اللاعب الإسباني: "منذ انضمامي للنادي الباريسي، وأنا أحاول دائما مساعدة الفريق، راض عن معدل أهدافي وتمريراتي الحاسمة، وهناك منافسة قوية بين اللاعبين في كل الخطوط، أحاول المساعدة بأفضل طريقة ممكنة، وجاهز للعب في أي مركز، يمكن توظيفي في خطي الوسط والهجوم".



واستطرد حديثه قائلا: "لعبت مباراة مونبيليه في مركز لم أعتد عليه، ولكن المدير الفني يثق بي، فاللعب بجوار كيليان مبابي يجعل الأمور أكثر سهولة، فاللعب بخطة 4-4-2 خطة مرنة، لكنها تتطلب أن يكون الفريق كتلة واحدة دفاعا وهجوما".



وأضاف: "توماس توخيل يتميز بعلاقته القوية مع اللاعبين، يكون حريصا للتقارب معهم، ليضمن أفضل أجواء ممكنة داخل صفوف الفريق".



وتابع: "بالتأكيد مباراة ليون ستكون مواجهة صعبة، حيث أنه تأهل للمباراة النهائية لكأس فرنسا، وصعد لدور الـ16 بدوري الأبطال، هدفنا الفوز بكل المباريات، ولكن الاستعداد لن يكون مختلفا".



وأختتم تصريحاته قائلا: "نركز في مباراة ليون، لأنه خصم صعب بعدها تنتظرنا مباراة في الكأس، لذا من الخطأ التفكير في مباراة بوروسيا دورتموند بالوقت الحالي.