Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:51 ص
Advertisements
جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 9 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الإنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي، ومباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ17"

 

حرس الحدود ضد الجونة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

 

الإسماعيلي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"

 

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ23"

 

الإنتر ضد ميلان، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ23"

 

أوساسونا ضد ريال مدريد، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

 

ريال بيتيس ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ21"

 

بايرن ميونيخ ضد لايبزيج، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ24"

 

باريس سان جيرمان ضد ليون، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

 

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "إياب دور الـ8"

 

الرجاء البيضاوي ضد مولودية الجزائر، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ14"

 

الترجي ضد اتحاد تطاوين، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة إنتر ضد ميلان بإيرن الدوري الإسباني الإنتر ضد ميلان الإسماعيلي ضد الزمالك 2

أخبار تهمك

أوساسونا ضد الريال.. مشكلة جديدة تجعل زيدان يطيح نهائي بجاريث بيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 16 ساعة

التربية والتعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن تأجيل الدراسة 2020

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 17 ساعة

"الأعمال المصري الصيني": 185 مليار دولار خسائر العالم بسبب "كورونا"

منذ ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ يوم

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 13 ساعة

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ يوم

"التربية والتعليم": إجازة لأي طالب يُصاب بالبرد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 28 / 9 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 20 / 10 / 2019 مانشستر يونايتد ضد ليفربول بث مباشر

جدول مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم السبت 23 / 11 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 11 / 12 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 1 / 1 / 2020 بث مباشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

"الأعمال المصري الصيني": 185 مليار دولار خسائر العالم بسبب "كورونا"

06:01 ص

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status