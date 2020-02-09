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الرجاء ضد مولودية الجزائر .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة.

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:03 ص
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الرجاء والمولوديه
الرجاء والمولوديه
عبد القادر عرابي
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تتجه أنظار عشاق الكرة العربية صوب ملعب مركب محمد الخامس مساء اليوم، لمتابعة لقاء العودة في ربع نهائي كأس الأندية العربية الأبطال، بين فريقي الرجاء البيضاوي المغربي وضيفه مولودية الجزائر الجزائري.

ويدخل الفريق الجزائري المباراة محملاً بهزيمة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي شهده ملعب 5 يوليو بالجزائر العاصمة.

وسجل هدفي الرجاء محسن متولي وبن مالانجو، بينما سجل هدف المولودية سامي فريوي.

ويتعين على الضيف الجزائري تحقيق الفوز بفارق هدفين، أو بفارق هدف وحيد مع تسجيل أكثر من هدفين لبلوغ الدور نصف النهائي، فيما يكفي الرجاء الهزيمة بهدف نظيف، أو التعادل بأي نتيجة لبلوغ قبل النهائي.

يذكر أن الفائز من هذا اللقاء بمجموع المبارتين، سيتأهل للدور نصف النهائي لمواجهة فريق الإسماعيلي، والذي أقصى الإتحاد السكندري في وقت سابق.

موعد مباراة الرجاء البيضاوي ضد مولودية الجزائر

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأحد 9 فبراير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي، السابعة بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء البيضاوي ومولودية الجزائر:

من المتوقع أن يبدأ جمال السلامي مدرب الرجاء بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: أنس زنيتي.

خط الدفاع: أسامة سوكال - عبد الإله مدكور - إلياس حداد - عبد الكريم أتشتشاكير.

خط الوسط: عمر عرجون - فابرس نجاه - أنس جبرون.

خط الهجوم: حميد أحداد - سفيان رحيمي - أيوب ناناح.

بينما من المتوقع أن يبدأ المدرب بيرنارد كاسوني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فريد شعال.

خط الدفاع: نبيل لامارا - محمد مرواني - أيوب عزي - عبد الرحمن حشود.

خط الوسط: ميلود ربيعي - سفيان بندبكة - عبد الرحمن بورديم.

خط الهجوم: عبد المؤمن دجابو - سامي فريوي - هشام نقاش.

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