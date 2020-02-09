قرار جديد من محافظ أسوان بشأن رسوم ترخيص "السرفيس"

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إرجاء تحصيل الرسوم الإضافية المقررة عند تجديد الترخيص لسيارات (البيك أب- المينى باص- الميكروباص) والبيجو.





القرار الجديد يسري في شهر يوليو المقبل، للتخفيف من الأعباء عن كاهل السائقين وأصحاب هذه السيارات، تلبية للمطالب المتعددة خلال الفترة الأخيرة.



ووجه المحافظ بتشكيل لجنة فنية أخرى لإعادة تقييم هذه الرسوم، بما يتناسب مع الظروف المعيشية لهذه الفئة من المواطنين.