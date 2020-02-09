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الإسماعيلي ضد الزمالك..من يحسم ديربي الغضب المصري ؟

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:30 ص
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الزمالك والإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي
علي خلاف
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يحتضن ملعب مدينة الإسماعيلية مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك مساء اليوم الأحد ضمن إطار منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك على ملعب الإسماعيلية مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الزمالك

وفي سياق متصل تنقل قنوات "ON Sport _ Time sports" حصرياً مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك في قمة الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أشرف بن شرقي يقود تشكيل الزمالك المتوقع ضد الإسماعيلي

وبالحديث عن فريق الزمالك يُتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيون المدير الفني للقلعة البيضاء تشكيل الأبيض ضد الدراويش في مواجهة المساء معتمداً على طريقته المفضلة 4/2/3/1 على أن يكون أشرف بن شرقي مهاجم وهمي ليكون التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى- محمد أبو جبل

خط الدفاع- حازم إمام - محمود الونش - محمود علاء - محمد عبد الشافي

خط الوسط- طارق حامد - فرجاني ساسي

خط الهجوم- أوناجم - أوباما - أحمد زيزو - بن شرقي.

غيابات قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي

ويفتقد الزمالك خلال مواجهة المساء ضد الإسماعيلي خدمات كلا من محمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز للإصابة وجاءت القائمة كاملة كالتالى:-

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد أبو جبل- محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، أحمد عيد، عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، مصطفى فتحي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، إمام عاشور.

الهجوم: مصطفى محمد، كاسونجو كابونجو.

تشكيل أصحاب الأرض المتوقع ضد الزمالك

وعلى الجانب الآخر ينتظر أن يبدأ المدرب ديديه جوميز دي روسا المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل الدراويش معتمداً على طريقة 4/4/2 بالدفع بالمهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف في قلب الهجوم الأصفر ليكون التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى- محمد فوزي

خط الدفاع- أسامة إبراهيم - محمد مجدي - باهر المحمدي - محمود البدري

خط الوسط- بيكيتي - شيلونجو - محمود عبدالعاطي دونجا - همام طارق

خط الهجوم- فخر الدين بن يوسف - أحمد مدبولي.

غيابات الدراويش أمام الزمالك في قمة أبناء العم

ويفتقد فريق الإسماعيلي خلال مواجهة ضيفه الزمالك خدمات أحد أبرز مدافعيه محمد هاشم بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة أسوان بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وباستثناء غياب المدافع فإن قوام المدرب جوميز يعتبر كاملاً أمام الفارس الأبيض في قمة الجولة السابعة عشر مسار اليوم الأحد.

الإسماعيلي ضد الزمالك.. من يحسم ديربي الغضب المصري ؟

يدخل لاعبو فريق الزمالك مواجهة الدراويش والثلاث نقاط نصب أعينهم للاقتراب أكثر من وصافة جدول الدوري المصري وإسعاد الجماهير الغاضبة من مستوى الأبيض خلال هذا الموسم ، حيث يحتل أبناء ميت عقبة المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 14 جولة، تحقق الفوز في 8 مواجهات والتعادل في 4 والهزيمة في مناسبتين.

وعلى الجانب الآخر يطمح فريق الإسماعيلي أصحاب الأرض والضيافة في تحقيق نتيجة إيجابية ترضى جماهير الدراويش العاشقة لبرازيل الكرة العربية بعد سلسلة نتائج سلبية جعلت الفريق في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 16 جولة.

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