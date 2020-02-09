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موعد مباراة يوفنتوس القادمة بعد الخسارة أمام هيلاس فيرونا

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:16 ص
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محمد جمال
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يستضيف ملعب جوزيبا ميزا مباراة قوية تجمع بين ميلان ويوفنتوس ضمن مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا يوم الخميس القادم الموافق 13 فبراير 2020، فى لقاء منتكر من قبل الجماهير فى ديربي الكرة الإيطالية.

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس بنصف نهائي كأس إيطاليا

يستضيف ملعب جوزيبا ميزا مباراة ميلان ويوفنتوس يوم الخميس المقبل فى نصف نهائي كأس إيطاليا، فى تمام العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport.

وكان يوفنتوس قد تلقي هزيمة مفاجآة أمام فريق هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي ضمن مباريات الجولة 23 من الكالتشيو بعدما تقدم كريستيانو رونالدو للسيدة العجوز ولكن ثم تعادل فابيو بوريني لفيرونا ثم سجل اللاعب جيامباولو بازيني هدف الفوز من ضربة جزاء ليظل اليوفي برصيد 54 فى المركز الأول.

بينما ميلان سبحل اليوم ضيف على نظيره إنتر ميلان ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإيطالي، ثم يبدأ الإستعداد لمواجهة يوفنتوس فى الكأس.

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يوفنتوس هيلاس فيرونا مباراة ميلان ويوفنتوس الدوري الإيطالي إنتر ميلان

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