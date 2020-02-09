شاهد.. أول ظهور للمصري المحتجز بالصين بسبب ارتفاع حرارته



وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الحالة الصحية للمصريين المتواجدين في الصين جيدة، ولم تسجل أي إصابة بينهم بفيروس كورونا حتى الآن.



وأوضح أن السفارة المصرية في بكين على تواصل دائم مع المصريين المتواجدين بالصين حتى الآن، متوجها بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته بإجلاء من يريد العودة من الجالية المصرية لأرض الوطن.



وتابع: سفير مصر بالصين دائم التواصل معنا كما أنني كنت ضمن فريق العمل الذي قام بعملية إجلاء المصريين من مدينة ووهان، بالتعاون مع المسؤولين، لافتًا إلى أن ووهان مدينة يختلف الوضع بها يوما بعد يوم، والحكومة الصينية تقوم بعمل إجراءات على أرض الواقع لمحاربة فيروس كورونا.

قال الدكتور أحمد إسماعيل مدرس بكلية العلوم جامعة بنها، والمحتجز بالصين، بسبب ارتفاع درجة حرارته، إن ووهان بها 42 مواطنًا مصريًا وأيضا 5 أسر مصرية بأطفالهم.