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مانشستر سيتي ضد وست هام: التشكيل المتوقع وموعد الفريقين

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:12 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد الدمتناوي
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يستعد فريق مانشستر سيتي، لمواجهة نادي وست هام يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي ووست هام على أرضية ملعب الاتحاد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي ووست هام، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام

تقام مباراة مانشستر سيتي ووست هام عبر قناة Bein Sport hd 2.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام يونايتد

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

خط الدفاع: لابورت – فرناندينيو – كايل ووكر – ميندي.

خط الوسط: رودريجو – ديفيد سيلفا – كيفين دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا – جابرييل خيسوس – سيرجيو أجويرو.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بفارق 22 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة، بينما يتواجد وست هام في المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

وست هام يونايتد مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو رناردو سيلفا جابرييل خيسوس ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي 2

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