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أوساسونا ضد الريال.. مشكلة جديدة تجعل زيدان يطيح نهائي بجاريث بيل

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:09 ص
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أوساسونا
أوساسونا
علي ماهر حلمي
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كشفت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة في تقرير لها سبب استبعاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد للاعب الدولي الويلزي جاريث بيل من تشكيلة الفريق خلال المواجهات الماضية قبل مباراة أوساسونا ضد الريال ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

تعرف علي سبب استبعاد بيل قبل مواجهة أوساسونا ضد الريال بالدوري الاسباني الممتاز:

قالت ماركا:" زيدان يستبعد بيل من جديد، لأنه لا يتدرب بالشدة اللازمة ليس مصادفةً هي استبعاد بيل في المباريات الأخيرة، بل هي نتيجة لعمل بيل الذي لا يُسعد زيدان، منذ 22 يناير واللاعب لا يكترث للتدريبات، ضد سرقسطة وأتليتيكو وسوسييداد لم يستدعه زيدان للمباريات الثلاث قرار استبعاده كان فنيًّا ليس له علاقة بالاصابات، والعلاقة بينهما باردة، فهذا ليس جديدًا، بعد الصيف كان واضحًا بأن المياه عادت إلى مجراها ولكن العلاقة أصبحت باردة مؤخّرًا".

وأضافت الصحيفة الاسبانية قبل مواجهة أوساسونا ضد الريال بالدوري الاسباني:"كان الجميع يتأمل أن يقود الويلزي الكيان الأبيض بعد رحيل كريستيانو رونالدو نحو يوفينتوس، ولكن أصبح من الواضح في الموسم الماضي بأن بيل لا يستطيع ذلك ولم يُقدم الاضافة اللازمة بعد، وهذا يوضّح بأن الويلزي قد يُغادر الفريق الملكي بنسبة كبيرة في الصيف القادم من الواضح بأن زيدان وبيل لا يفهمان بعضهما البعض، وهذا لا يعني بأن الفرنسي لن يُشرك بيل، في النهاية زيدان يعلم إمكانياته وبعد الخروج من سوسييداد قد يحصل على فرصته".

تعرف علي موعد مباراة أوساسونا ضد الريال بالدوري الاسباني:

من المقرر أن يحل نادي ريال مدريد ضيفا علي نظيره نادي أوساسونا اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة

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ريال مدريد ريال أوساسونا الدوري الإٍسباني أوساسونا 2

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