التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

يستضيف نادي الإسماعيلي نظيره فريق الزمالك اليوم الأحد التاسع من شهر فبراير على ملعب الإسماعيلية في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق الاسماعيلي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وكان نادي الزمالك قد حقق فوزا سهلا على حساب فريق حرس الحدود بالجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد التعثر أمام فريق وادي دجلة بالتعادل الإيجابي.

ويحتل المارد الأبيض في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يحل نادي الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، ويتصدر النادي الأهلي جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

واستقر باتريس كارتيرون على التشكيلة التي ستدخل مباراته ضد الاسماعيلي، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

محمد ابو جبل - أحمد عيد - محمد عبد الغني - محمود علاء - عبد الله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - مصطفى محمد.

واوقعت قرعة دور الربع نهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا نادي الزمالك في مواجهة نارية مع فريق الترجي الرياضي التونسي، حيث سيخوض المارد الأبيض مباراة الذهاب في القاهرة والاياب على ملعب رادس الأولمبي في تونس.