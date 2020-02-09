Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:06 ص
Advertisements
الزمالك
الزمالك
أحمد عصام
Advertisements

 

يستضيف نادي الإسماعيلي نظيره فريق الزمالك اليوم الأحد التاسع من شهر فبراير على ملعب الإسماعيلية في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق الاسماعيلي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وكان نادي الزمالك قد حقق فوزا سهلا على حساب فريق حرس الحدود بالجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد التعثر أمام فريق وادي دجلة بالتعادل الإيجابي.

ويحتل المارد الأبيض في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يحل نادي الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، ويتصدر النادي الأهلي جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

واستقر باتريس كارتيرون على التشكيلة التي ستدخل مباراته ضد الاسماعيلي، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

محمد ابو جبل - أحمد عيد - محمد عبد الغني - محمود علاء - عبد الله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - مصطفى محمد.

واوقعت قرعة دور الربع نهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا نادي الزمالك في مواجهة نارية مع فريق الترجي الرياضي التونسي، حيث سيخوض المارد الأبيض مباراة الذهاب في القاهرة والاياب على ملعب رادس الأولمبي في تونس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد أبو جبل اهلى الزمالك الدوري المصري الإسماعيلي أشرف بن شرقي

أخبار تهمك

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعة

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. خطوة واحدة تفصل نجم بايرن ميونيخ من العودة لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ يوم

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

"التربية والتعليم": إجازة لأي طالب يُصاب بالبرد

منذ ساعتين

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 15 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 16 ساعة

التربية والتعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن تأجيل الدراسة 2020

منذ حوالي 19 ساعة

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الخميس 18 أبريل في الدوري المصري (بث مباشر وتغطية حية)

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي والقنوات الناقلة في الدوري يوم الأربعاء 24/7/2019

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والاسماعيلي

«يلا شوت» TIME SPORT مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي اليوم NOW

التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري الممتاز

KORA HD مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بث مباشر el zamalek مشاهدة كورة لايف الزمالك ضد اسوان رابط اون سبورت HD بدون تقطيع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status