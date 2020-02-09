أول مشتبه في إصابته بفيروس كورونا: "بيحاولوا يعملوا سبق إعلامي"



وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه وصل من الصين يوم الجمعة وذهب للمستشفى لإجراء الفحص الطبي والاطمئنان على حالته الصحية، وتم قياس الحرارة بشكل خاطىء وهو ما تسبب في هذه البلبلة.



وأوضح أنه تأكد من سلامة حالته الصحية وأصبح يمارس حياته بشكل طبيعي وحالته الصحية جيدة بعد إجراء فحص طبي شامل له، معقبا: "الأزمة تنتشر في الصين بشكل كبيرة، والوباء يتفشى وأثر هذا على حياة الجميع في الصين بشكل غير متوقع".



قال سيف أحمد، أول شخص مشتبه في إصابته بفيروس كورونا في مصر، إن الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية بشأن إصابته بالفيروس غير صحيحة بالمرة، معلقا: " كانوا بيحالوا يعملوا سبق إعلامي".