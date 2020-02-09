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التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد اوساسونا في الدوري الإسباني

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:34 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
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  • يلتقي فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان مع فريق اوساسونا اليوم الأحد 9 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني.

     

    ترتيب ريال مدريد في الدوري الاسباني :-

     

    ويحتل الريال صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 49 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن فريق برشلونة الذي سيواجه نظيره فريق ريال بيتيس خلال منافسات تلك الجولة أيضاً.

     

    وكان قد ودع الفريق الأبيض بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الربع نهائي بعد الخسارة من فريق ريال سوسيداد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

     

    واستقر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على التشكيلة التي ستدخل مباراته ضد فريق اوساسونا، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

     

    تيبو كورتوا - كارفخال - راموس - فاران - ميندي - توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فرانشيسكو إيسكو - كريم بنزيما - جاريث بيل.

     

    موعد مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا :-

     

    وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق اوساسونا في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني أوساسونا

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