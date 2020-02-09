مانشستر سيتي يرصد ميزانية ضخمة للتعاقد مع مبابي وكين

يستهدف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

جاء سبب التفكير في التعاقد مع هذا الثنائي، هو إيجاد البديل المناسب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

ومع التفكير في التعاقد مع هذا الثنائي، فإن جوارديولا يعلم جيداً أنه سيحتاج إلى أموال ضخمة لضمان الدخوال بقوه في ضم هذا الثنائي.

ووفقاً لصحيفة "ميرور"، فإن مانشستر سيتي سيدخل في سوق الإنتقالات المقبلة للتعاقد مع هاري كين أو مبابي أو لاوتارو مارتينيز، ويأمل الفريق الإنجليزي أن سينقض على أحدهما لضمه في الفترة المقبلة