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شاهد.. جابر عصفور عن حسن شاكوش: "أنا جاهل ومعرفهوش"

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:19 ص
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جابر عصفور
جابر عصفور
أشرقت حفني
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قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إنه لا يعرف أو يسمع عن مغني المهرجانات حسن شاكوش، قائلا: "أنا جاهل".

وأضاف عصفور، خلال استضافته، مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون أي"، أن انتشار أغاني المهرجانات وتقدمها في التصنيفات ظاهرة متواجدة في كل دول العالم إنجلترا وأمريكا وفرنسا، معلقا: "ظاهرة متخوفش".

وتابع وزير الثقافة الأسبق: "لا أخشى على المجتمع من ظهور حسن شاكوش وأمثاله، ولكن يجب علينا أن نخلق مجتمع يجيد الفرز، واختيار الأنسب حسب ثقافة كل مجتمع"، مؤكدً على أهمية تشكيل مجموعة وزارية ثقافية توازي المجموعة الوزارية الاقتصادي وتكون مهمتها دعم وتشجيع التعليم والثقافة والإعلام بما يؤدي لنهضة المجتمع.
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