نجم رين مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن إدواردو كامافينجا نجم رين الفرنسي مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وذكر موقع Le 10 Sport الفرنسي أنه تم إقالة أوليفير ليتانج رئيس نادي رين من منصبه يوم الجمعة وفقًا لقرار مدوي اتخذه فرانسوا هنري بينولت وهو أشهر أقطاب الأعمال الفرنسيين والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة كيرتنج القابضة كما أنه المالك ورئيس مجموعة أرتميس التجارية.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن فرانسوا هنري رجل الأعمال الشهير في فرنسا قرر الانفصال عن أوليفر ليتانج بسبب القرارات المحددة التي اتخذت من جانبه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكشف الموقع الفرنسي أن فرانسوا هنري أبدى استيائه من أوليفر ليتانج الذي بدأ بالفعل مناقشات مع ريال مدريد للتخلي عن نجم الفريق إدواردو كامافنيجا إلى الميرينجي بالإضافة إلى اهتمام باريس سان جيرمان بضمه.

وأكد الموقع الفرنسي إلى أن إدواردو كامافينجا يُفضل أيضًا الرحيل في الصيف المقبل أو في عام 2021 على أقصى تقدير لأن نجم خط الوسط لم يمدد عقده مع رين والذي سينتهي في عام 2022.

وأوضح الموقع الفرنسي أن ريال مدريد سيكون مرشح قوي للحصول على خدمات كامافينجا في الصيف المقبل أو في صيف 2021.