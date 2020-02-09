مشروع محور ديروط - الفرافرة.. تنمية للوادي الجديد (فيديو)
تهتم وزارة النقل والجهاز القومي للتعمير، بتطوير مشروعات البنية التحتية للربط بين المدن، والمحافظات المختلفة، ومنها مشروع محور ديروط - الفرافرة الذي يربط مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط بمركز الفرافرة أحد أهم مراكز محافظة الوادي الجديد.
وفيما يلي تقدم الفجر أبرز 10 معلومات عن مشروع محور ديروط – الفرافرة.
- الطريق بطول 310 كيلو متر.
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تبلغ التكلفة الإجمالية 1.7 مليار جنيه.
- يصل عرض أسفلت الطريق إلى 11 مترًا.
- الطريق مزود بطبانات وعلامات إرشادية.
- تم ازدواج الطريق فى مناطق التضاريس الصعبة
بطول 8 كيلو مترات (3.5 كيلو في منطقة الهضبة - 4.5 كيلو في منطقة الغرود) لتأمين
الحركة المرورية بهذه الأماكن والاستفادة منها بعد تنفيذ ازدواج للطريق.
- تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي
للمشروع، الذي يستهدف إقامة 3 أكمنة أمنية، و4 نقاط إسعاف لخدمة محور الفرافرة –
ديروط.
- سوف يساهم في ربط الواحات في الوادي الجديد
بوادي النيل مباشرة.
- اختصار المسافة بينها لأكثر من 70% بدلاً
من الطريق الحالي الذي يمر على الداخلة ثم الخارجة ثم أسيوط.
- سيخدم زيادة التبادل التجاري والرواج
الاقتصادي والسياحة، وإقامة مجتمعات عمرانية وقرى جديدة علي جانبيه تجذب المواطنين
من وادي النيل المكتظ بسكانه إلي الوادي الجديد.
- يساهم في استثمار الثروات المعدنية
المنتشرة بالصحراء الغربية وتنشيط السياحة البرية وسياحة السفاري القادمة من أسوان
والأقصر لمحمية الصحراء البيضاء والجلف الكبير بواحة الفرافرة.