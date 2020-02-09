مشروع محور ديروط - الفرافرة.. تنمية للوادي الجديد (فيديو)

تهتم وزارة النقل والجهاز القومي للتعمير، بتطوير مشروعات البنية التحتية للربط بين المدن، والمحافظات المختلفة، ومنها مشروع محور ديروط - الفرافرة الذي يربط مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط بمركز الفرافرة أحد أهم مراكز محافظة الوادي الجديد.

وفيما يلي تقدم الفجر أبرز 10 معلومات عن مشروع محور ديروط – الفرافرة.





- الطريق بطول 310 كيلو متر.

- تبلغ التكلفة الإجمالية 1.7 مليار جنيه.

- يصل عرض أسفلت الطريق إلى 11 مترًا.

- الطريق مزود بطبانات وعلامات إرشادية.

- تم ازدواج الطريق فى مناطق التضاريس الصعبة بطول 8 كيلو مترات (3.5 كيلو في منطقة الهضبة - 4.5 كيلو في منطقة الغرود) لتأمين الحركة المرورية بهذه الأماكن والاستفادة منها بعد تنفيذ ازدواج للطريق.

- تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للمشروع، الذي يستهدف إقامة 3 أكمنة أمنية، و4 نقاط إسعاف لخدمة محور الفرافرة – ديروط.

- سوف يساهم في ربط الواحات في الوادي الجديد بوادي النيل مباشرة.

- اختصار المسافة بينها لأكثر من 70% بدلاً من الطريق الحالي الذي يمر على الداخلة ثم الخارجة ثم أسيوط.

- سيخدم زيادة التبادل التجاري والرواج الاقتصادي والسياحة، وإقامة مجتمعات عمرانية وقرى جديدة علي جانبيه تجذب المواطنين من وادي النيل المكتظ بسكانه إلي الوادي الجديد.

- يساهم في استثمار الثروات المعدنية المنتشرة بالصحراء الغربية وتنشيط السياحة البرية وسياحة السفاري القادمة من أسوان والأقصر لمحمية الصحراء البيضاء والجلف الكبير بواحة الفرافرة.