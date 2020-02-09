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برشلونة متردد في ضم بديل سواريز وديمبلي

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:17 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحيفة إسبانية أن برشلونة متردد في الدخول في صفقة ضم لوكاس بيريز نجم ديبورتيفو الافيس من أجل تعويض غياب الأوروجواياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي نجمي برشلونة الذين سيغيبون عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأنه على الرغم من أن بيريز البالغ من العمر 31 عامًا يملك أقل شرط جزائي والذي يبلغ 15 مليون يورو مقارنةً مع البدائل الأخرى لتعويض غياب نجمي الفريق سواريز وديمبيلي إلا أن النادي يعتقد أنه ليس لديه خبرة في اللعب في المستوى العالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن توجه برشلونة يُفسّر أن بيريز لم ينجح مع آرسنال الإنجليزي في الفترة التي قضاها معهم بين عامي 2016 و2018 بالإضافة إلى كونه لم يلعب مع نادٍ أوروبي كبير آخر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يعتقد أيضًا أن كبر سن بيريز يجعل الأمر صعبًا للغاية لضمان عائد استثماري في المستقبل حال رغب في بيعه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يضع في قائمته لتعويض سواريز وديمبيلي كلا من أنخيل رودريجيز نجم خيتافي وويليان خوسيه نجم ريال سوسيداد بالإضافة إلى لورين مورون نجم ريال بيتيس
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