شوقي غريب:الهتاف بإسمي من 80 ألف حلم وتحقق وكيف أطلب الشرط الجزائي من بلدي

تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن مساندة الجماهير المصرية له وللفراعنة الصغار خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام التى أقيمت فى مصر العام الماضي والذى تأهل المنتخب على اثرها لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب: "اللعب في استاد القاهرة وسط 80 ألف مشجع وسط هتافهم بأسمك حلم كبير وتحقق، الفرق الإفريقية ترتعش من استاد القاهرة".

وتحدث شوقي غريب عن إقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول، وقال: "عاوز أكشف عن سر لأول مرة أن يوم وصولي للاولمبياد هو نفس اليوم اللي اتحاد الكرة اصدر فيه قرار اقالتي وكانوا بيدوروا على عنواني علشان يبعتوا جواب اقالتي علشان مطلبش شرط جزائي".

وأضاف : "اتحاد الكرة بحث عن عنواني لإبلاغي بالإقالة خوفًا من المطالبة بالشرط الجزائي، وكيف أطلب الشرط الجزائي من بلدي وأنا قضيت كل حياتي في المنتخب".