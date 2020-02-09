"الروتيشن" سبب استبعاد عامر عامر من المشاركة أمام المقاصة

علم مراسل الفجر الرياضي أن غياب عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي عن مواجهة المقاصة بالدوري العام، جاء على سبيل "الروتيتشن" بفرمان من مختار مختار.

ويلعب عامر عامر بشكل مستمر مع فريقه الإنتاج الحربي، مما دفع الجهاز الفني لاعطاؤه قسط من الراحة بمباراة اليوم، والتي انتهت بالتعادل بين فريقي المقاصة والإنتاج

وجاء استبعاد عامر ايضا من أجل اتاحة فرصة لأحمد يحيى الحارس البديل، لكي يدخل في أجواء المباريات تحسبا لأي ظرف، خاصة وان يحيى عندما شارك مع الفريق عقب اصابة عامر الاخيرة، لم ينسجم سريعا مع اجواء، نظرا لابتعاده عن الصورة، الامر الذي يخشاه مختار مختار.