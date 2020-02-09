مفاجأة .. ميسي يحسم أمر رحيله عن برشلونة

ترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية بشأن تفكير الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في الرحيل عن النادي الكتالوني، بعد أزمته مع إريك أبيدال السكرتير الفني للبرسا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، إن مصدر قريب من الأرجنتيني "ميسي"، أكد أن اللاعب لا يفكر إطلاقًا في الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي، وينوي البقاء في "كامب نو" حتى نهاية عقده على الأقل.

ويملك ميسي عقدًا مع برشلونة حتى صيف 2021، ولكن هناك بندًا يمنحه حق الرحيل في الصيف المقبل.

ويسعي نادي برشلونة لتمديد عقد اللاعب لعدة سنوات مقبلة للبقاء أطول فترة ممكنة داخل النادي الكتالوني، خاصة وأنه يعتبر النجم الأول للفريق في الفترة الحالية.

وكان مسئولو نادي برشلونة أكدوا في عدة مناسبات أن "ميسي" سعيد داخل النادي الكتالوني، ويرحب بتجديد تعاقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، لكنه يريد تجديد عقده بشكل سنوي.

ويكثف مسئولو نادي برشلونة جهودهم في الوقت الحالي لحسم تجديد عقد النجم الأرجنتيني قبل نهاية الموسم الحالي، خاصة وأن هناك العديد من الأندية الأوروبية التي تترقب اعلان اللاعب رحيله عن البرسا لتقديم عروضا للحصول على خدماته